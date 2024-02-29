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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Оператор Гонконгской биржи HKEx сократил квартальную чистую прибыль на 13%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, зафиксировал 13%-ное снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года на фоне ослабления трейдинговой активности.

Чистая прибыль HKEx в октябре-декабре составила 2,6 млрд гонконгских долларов ($332,1 млн) против 2,98 млрд гонконгских долларов годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,71 млрд гонконгских долларов.

Квартальная выручка HKEx уменьшилась на 7%, до 4,86 млрд гонконгских долларов, в том числе выручка от основных операций снизилась на 5%, до 4,52 млрд гонконгских долларов.

Среднесуточный оборот акций, торгуемых на бирже, в четвертом квартале был на 29% ниже, чем годом ранее, составив 80,4 млрд гонконгских долларов.

Операционные расходы биржевого оператора были на 12% выше, чем в четвертом квартале 2022 года, что связано, в частности, с ростом затрат на рабочую силу и IT.

Совет директоров HKEx одобрил промежуточные дивиденды в размере 3,91 гонконгского доллара на акцию. Годовые дивиденды, таким образом, составят 8,41 гонконгского доллара на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация биржевого оператора снизилась на 28%.

Гонконг HKEx
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