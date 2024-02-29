Duolingo получила рекордную прибыль в IV квартале, акции взлетели на 20%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Котировки акций американской Duolingo Inc., оператора онлайн-платформы для изучения иностранных языков, взлетели на 20% в ходе предварительной сессии в четверг после публикации квартальной отчетности компании.

Чистая прибыль Duolingo в октябре-декабре достигла рекордных $12,1 млн, или 26 центов в расчете на акцию, сообщается в пресс-релизе. За аналогичный период 2022 года компания зафиксировала убыток в размере $13,9 млн, или 35 центов на акцию.

Выручка выросла на 45% и достигла $151 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 4 цента на акцию при выручке в $148 млн.

На конец декабря число платных подписчиков Duolingo составляло 6,6 млн, увеличившись за год на 57%.

Компания планирует в первом квартале получить выручку в диапазоне $164-167 млн, по итогам всего 2024 года - $717,5-729,5 млн. Эксперты оценивают данные показатели соответственно в $159 млн и $701 млн.

Рыночная стоимость компании за последние три месяца снизилась на 8% (до $8,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил почти 12%.