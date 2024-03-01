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Глава швейцарского ЦБ Томас Йордан покинет свой пост в конце сентября

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава Центробанка Швейцарии (Swiss National Bank, SNB) Томас Йордан покинет свой пост в конце сентября 2024 года, говорится в сообщении ЦБ.

Йордан пришел в SNB в 1997 году и возглавляет его с 2012 года.

На время его работы во главе швейцарского ЦБ пришелся период пандемии COVID-19, последствием которой стало усиление инфляции, а также крах одного из крупнейших банков страны - Credit Suisse.

В январе инфляция в Швейцарии замедлилась до 1,3%, и некоторые эксперты полагают, что SNB первым из крупных мировых ЦБ может начать смягчение политики, отмечает Market Watch.

В настоящее время ключевая ставка швейцарского ЦБ находится на уровне 1,75%, в 2023 году она была повышена дважды.

Swiss National Bank Томас Йордан Швейцария
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