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Образовательная компания Pearson увеличила годовую доналоговую прибыль в 1,5 раза

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Британская образовательная компания Pearson Plc в 2023 году увеличила доналоговую прибыль в 1,5 раза, несмотря на сокращение выручки на 4,4%.

Годовая доналоговая прибыль компании составила 493 млн фунтов ($622 млн) против 323 млн фунтов в 2022 году. Выручка уменьшилась до 3,674 млрд фунтов с 3,841 млрд фунтов, в том числе это было обусловлено изменением курса обмена валют.

Скорректированная операционная прибыль (показатель, который компания считает предпочтительным) в 2023 году поднялась до 573 млн фунтов против 456 млн фунтов годом ранее. Аналитики в среднем ожидали 577,8 млн фунтов, сама компания давала прогноз в диапазоне 570-575 млн фунтов.

Pearson в сентябре прошлого года запустила программу выкупа своих акций на сумму до 300 млн фунтов, в пятницу компания объявила об ее увеличении на 200 млн фунтов.

Компания прогнозирует в 2024 году скорректированную операционную прибыль на уровне 621 млн фунтов при росте выручки на 3,7%.

Котировки акций Pearson растут на 2,8% в ходе торгов в пятницу. За последние три месяца капитализация компании, входящей в расчет фондового индекса FTSE 100, увеличилась на 7,4% (до 6,5 млрд фунтов), в то время как индекс прибавил 1,9%.

Компания Pearson была основана еще в 1840-х годах, изначально она занималась прокладкой водопроводов и канализации. Первым приобретением в издательском бизнесе была лондонская газета The Westminster Gazette в 1908 году. С 1960-х годов компания стала активно заниматься издательской и образовательной деятельностью. В 2020 году Pearson после продажи доли в книжном издательстве Penguin Random House полностью вышла из издательского бизнеса.

Pearson The Westminster Gazette Великобритания
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