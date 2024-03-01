Поставки электромобилей Nio, Li Auto и XPeng в феврале снизились к январю

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio, Li Auto и XPeng в феврале снизили поставки клиентам по сравнению с январем.

Nio в феврале отгрузила 8132 машины, что на 33,1% меньше показателя годом ранее, сообщила компания. К январю поставки сократились на 19,1%.

Li Auto отправила покупателям 20 251 электромобиль, что на 21,8% больше, чем в феврале 2023 года. По сравнению с январем продажи упали на 35%.

Поставки XPeng в феврале составили 4545 электрокаров, снизившись на 24,4% за год и на 45% за месяц.

Совокупные поставки трех китайских компаний в прошлом месяце составили 32 928 электромобилей, сократившись на 5% относительно февраля 2023 года. В январе-феврале они продали примерно 82,4 тысячи машин, что на 30% больше, чем годом ранее.

Еще один китайский производитель BYD Co. в феврале сократил продажи электромобилей и гибридов на 36,8% в годовом сравнении - до 122 311 штук. За месяц его продажи рухнули почти на 61%.