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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

UniCredit исключили из списка глобальных системно значимых банков

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) по итогам ежегодного пересмотра своего списка глобальных системно значимых банков исключил из него итальянский UniCredit, согласно данным на сайте FSB.

Из перечня также исключен швейцарский Credit Suisse, поглощенный в этом году конкурирующим UBS. Вместе с тем в список включен китайский Bank of Communications.

Таким образом, число банков в списке сократилось до 29 с 30 годом ранее.

FSB вносит фининституты в свой перечень исходя из ряда критериев, включая их размер, сложность бизнеса и уровень взаимосвязанности с другими. Включенные в него организации должны соблюдать повышенные требования к капиталу.

В соответствии с новым списком американский JPMorgan Chase & Co. остался единственным банком в категории, предполагающей самые жесткие требования к капиталу. Как и прежде, его показатель достаточности капитала должен будет превышать минимальные требования на 2,5 процентного пункта (п.п).

Для Bank of America Corp., Citigroup Inc. и HSBC размер превышения сохранен на уровне 2 п.п.

Между тем UBS, Agricultural Bank of China и China Construction Bank перемещены в категорию, предполагающую дополнительный буфер капитала в размере 1,5%. Ранее они были в категории, предполагающей буфер в 1%. Повышенные требования вступят в силу 1 января 2025 года, говорится в сообщении FSB.

UniCredit
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