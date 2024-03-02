ФСЭГ будет поддерживать привязку цен на газ к нефти и снижать риск атак на инфраструктуру

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Страны Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в ходе очередного саммита согласовали декларацию, где выразили общую решимость поддерживать основополагающую роль долгосрочных газовых контрактов, а также ценообразование на газ на основе привязки к цене нефти/нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильные инвестиции в разработку газовых ресурсов.

Кроме того, страны-участницы подчеркнули исключительную важность защиты критически важной газовой инфраструктуры, включая трансграничную инфраструктуру, чтобы обеспечить ее надежность и устойчивость, а также укрепления международного сотрудничества в деле снижения рисков, предотвращения и защиты от стихийных бедствий, технологических сбоев и антропогенных угроз, включая преднамеренные нападения и злонамеренное использование информационно-коммуникационных технологий, с учетом обстоятельств.

В декларации участники признали "риски и вызовы для газового рынка, вытекающие из геополитической и экономической ситуации, особенно в отношении физических поставок, функционирования рынка, контрактных соглашений, притока устойчивых инвестиций и целостности критически важной инфраструктуры природного газа".

Также подчеркнули "первостепенное значение безопасности спроса, прозрачной недискриминационной нормативно-правовой базы и предсказуемой энергетической, торговой, фискальной и экологической политики в странах-потребителях природного газа и странах-транзитерах".

Также была признана "важная роль природного газа в цепочке добавленной стоимости нефтехимической и химической промышленности в целом, с широким спектром ключевых конечных потребителей для достижения Целей устойчивого развития ООН, включая производство удобрений для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и искоренения голода".

ФСЭГ выразил "неприятие любого использования вопросов изменения климата в качестве оправдания для осуществления мер, мешающих инвестициям в проекты по природному газу и создающих любые инструменты произвольной дискриминации или скрытых ограничений в прямое нарушение правил международной торговли".

Страны ФСЭГ выразили "неприятие любого искусственного вмешательства в работу рынков природного газа, включая попытки изменить функции ценообразования и управления рисками, а также внедрение политически мотивированных "потолков цен", которые могут только усугубить дефицит предложения на рынке и препятствовать инвестициям, необходимым для удовлетворения растущего мирового спроса на энергоносители".

Страны ФСЭГ также выразили общую решимость продвигать природный газ как имеющейся в изобилии, доступный, гибкий и надежный энергоноситель, а также поддерживать и развивать более экологичные, эффективные и устойчивые технологии использования природного газа.

Производители газа намерены выступать за более широкое использование природного газа на внутреннем и международном рынках, особенно в качестве стратегической меры для решения проблемы энергетической бедности и достижения Целей устойчивого развития ООН.

Государства альянса будут способствовать включению природного газа как экологически устойчивого природного ресурса в климатическое, инвестиционное и налоговое регулирование, международную банковскую деятельность и глобальную торговлю.

Также они намерены способствовать более широкому использованию природного газа в морском и наземном транспорте и развивать необходимую инфраструктуру для эффективного и выгодного газоснабжения всех потребителей.

Главы государств и правительств приветствовали присоединение Мозамбика, Мавритании и Сенегала к Форуму.