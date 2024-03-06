Brent подорожала до $82,24 за баррель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в среду после снижения накануне.

К 8:10 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,24%), до $82,24 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,76 (0,9%), до $82,04 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,2 (0,26%), до $78,35 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на $0,59 (0,8%) - до $78,15 за баррель.

Рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на 2024 год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

"Похоже, нефтяной рынок разочарован новостями о китайских целях роста, но на самом деле картина весьма и весьма позитивная, - сказал MarketWatch старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Мы ожидаем, что спрос в США и остальном мире превзойдет ожидания".

По прогнозам эксперта, спрос на нефть будет рекордным. Более того, во втором полугодии на рынке ожидается дефицит, говорит он, указывая на бэквордацию (когда более поздние контракты торгуются с дисконтом к ближайшим - ИФ).