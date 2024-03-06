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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

РФ в 2023 году увеличила производство грибов на 13,3% почти до 146 тыс. т

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Грибоводческие хозяйства РФ в 2023 году вырастили 145,9 тыс. тонн грибов, что на 13,3% больше, чем в 2022 году, сообщает Минсельхоз, подчеркивая, что это рекордный показатель.

"Грибоводство в настоящее время является одним из популярных направлений работы российских аграриев", - говорится в сообщении. Преимущественно в РФ выращивают шампиньоны и вешенки.

Стимулом для развития отрасли являются меры господдержки, в частности инвестиционные кредиты, которые позволяют запускать крупные проекты в этой сфере. За последние годы было открыто 85 предприятий.

Минсельхоз
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