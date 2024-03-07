Лагард спрогнозировала дальнейшее замедление инфляции в еврозоне

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк ожидает дальнейшего замедления инфляции в еврозоне, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседании по ставке.

Она отметила прогресс в снижении темпов роста цен, однако также указала на отсутствие достаточной уверенности в отношении инфляции.

Регулятор оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам мартовского заседания. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

По словам Лагард, решение о сохранении ставок было принято советом управляющих единогласно, их снижение не обсуждалось.

"Нам определенно нужно больше информации, больше подробностей, - сказала она в ходе пресс-конференции. - Мы знаем, что эти данные будут в ближайшие несколько месяцев. В апреле у нас будет чуть больше информации, но гораздо больше ее будет в июне".

Вместе с тем глава ЕЦБ пояснила, что европейский регулятор при принятии решений не намерен ориентироваться на Федеральную резервную систему США, а будет действовать независимо.

Говоря об экономике еврозоны, Лагард отметила ее слабость и тот факт, что риски для ее роста остаются скорее понижательными.

По ее словам, потребители ограничивают расходы, однако их реальные доходы восстановятся и поддержат подъем ВВП.

Экспорт из стран валютного блока также должен восстановиться, заявила она.

На вопрос о призывах изъять замороженные российские активы Лагард ответила, что это предстоит решать лидерам стран. По ее словам, это сложная тема, требующая уважения юридической конъюнктуры.