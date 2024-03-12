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Эн+ завершила I этап модернизации Иркутской ГЭС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Энергохолдинг "Эн+" (En+ Group) завершил первый этап модернизации Иркутской ГЭС, начатый в 2019 году, обновив четыре из восьми гидроагрегатов станции, сообщила пресс-служба компании.

"За этот период было заменено основное оборудование на гидроагрегатах №1, 2, 7, 8. Мощность четырех гидроагрегатов возросла с 82,8 МВт до 107,5 МВт каждый. Повышен КПД работы оборудования", - говорится в сообщении.

Мощность Иркутской ГЭС по итогам первого этапа модернизации выросла на 98,8 МВт, или на 15%: с 662 МВт до 761 МВт, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт.ч энергии в год при сохранении объемов используемой воды.

В свою очередь пресс-служба администрации Иркутска сообщает, что последний обновленный гидроагрегат №8 был введен в эксплуатацию во вторник, 12 марта. Работы на нем были завершены в рекордные сроки – за 335 дней. Первый агрегат модернизировали за 520 дней.

В сообщении отмечается, что установленное на ГЭС оборудование полностью российского производства.

По информации пресс-службы "Эн+", в настоящее время ведется подготовка ко второму этапу модернизации Иркутской ГЭС, в ходе которого планируется обновить еще четыре гидроагрегата.

С октября 2023 года "Эн+" совместно с генеральным проектировщиком и заводами-изготовителями гидротурбинного оборудования осуществляют подготовку ко второму этапу модернизации Иркутской ГЭС и замене гидроагрегатов № 3, 4, 5 и 6, уточняет пресс-служба.

Как сообщалось, Иркутская ГЭС была построена в 1950-х годах. Модернизация станции ранее не проводилась. Решение об обновлении четырех гидроагрегатов было принято в 2017 году. Работы по техническому перевооружению начаты в 2019 году по программе модернизации гидростанций "Эн+" "Новая энергия". Ее цель – повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей в сибирских регионах. Общий объем инвестиций по программе составит 26 млрд рублей к 2026 году.

Иркутская ГЭС на реке Ангаре – первая и самая старшая станция в Ангарском каскаде ГЭС, она "запирает" озеро Байкал. Ниже по течению располагаются построенные позднее Братская, Усть-Илимская и Богучанская ГЭС.

Эн+ En+ Group Иркутская ГЭС
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