Аргентина рефинансировала облигации на $50,3 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Аргентина рефинансировала долг, номинированный в песо, на сумму около $50,3 млрд в ходе рекордного обмена облигаций, пишет Financial Times со ссылкой на заявление Министерства экономики страны.

Бумаги объемом 42,6 трлн песо, что составляет 77% бондов с погашением в текущем году, были обменяны на облигации с погашением в 2025-2028 годах. В основном это были бонды представителей госсектора (включая ЦБ и агентство соцобеспечения), но в процессе принял участие и частный сектор.

Эти действия направлены на сокращение дефицита бюджета Аргентины. Они также должны положить конец зависимости правительства от печатания денег, отмечается в статье. Конечная цель, по словам аналитиков, состоит в том, чтобы обуздать как заоблачную инфляцию в стране, так и давление на обменный курс, которое делает рискованной отмену строгого валютного контроля, введенного предыдущими правительствами.

Фиксированный курс нацвалюты (около 830 песо за $1) вызывает огромные искажения в экономике Аргентины и является барьером для инвестиций. Президент Хавьер Милей планировал отказаться от валютного контроля в середине 2024 года.

Обмен долгов стал большим шагом вперед, он "даст правительству гораздо больше возможностей для решения финансовых вопросов", полагает глава отдела исследований консалтинговой фирмы Romano Group Сальвадор Вителли.

На этой неделе аргентинский Центробанк понизил ключевую процентную ставку сразу на 20 процентных пунктов - до 80% годовых со 100%. Решение стало неожиданностью для экономистов и участников рынка.

Аргентина уже много лет борется с высокой инфляцией. В феврале рост потребительских цен превышал 276% в годовом выражении, что является максимумом за три десятилетия. Между тем месячная инфляция ослабла до 13,2% по сравнению с 20,6% в январе, что превзошло ожидания экспертов.

При этом ЦБ видит признаки того, что инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы, несмотря на снижение ставок. Между тем экономика Аргентины находится в печальной ситуации: МВФ прогнозирует спад на 2,8% в 2024 году.