Рост ВВП стран G20 в IV квартале замедлился до 0,7%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, рост ВВП замедлился по сравнению с пересмотренными 0,8% в третьем квартале.

Ситуация в экономиках стран "двадцатки" в минувшем квартале была неоднородной, отмечают авторы отчета. Так, темпы роста замедлились в Китае (до 1% по сравнению с 1,5% в третьем квартале), США (до 0,8% с 1,2%) и Мексике (до 0,1% с 1,1%). ВВП Германии снизился на 0,3% (в июле-сентябре он не изменился), Великобритании - на 0,3% (после сокращения на 0,1%).

Между тем подъем экономики Турции ускорился в октябре-декабре до 1% с 0,3% в третьем квартале. Канада и Япония вернулись к росту (на 0,2% и 0,1% соответственно) после снижения в июле-сентябре (на 0,1% и 0,8% соответственно).

ВВП Саудовской Аравии уменьшился на 0,6% после падения на 2,3% в третьем квартале.

Экономика стран G20 в четвертом квартале выросла на 3,2% в годовом выражении после подъема на 3% в третьем квартале.

По итогам всего 2023 года ВВП "двадцатки" увеличился на 3,2%, как и годом ранее. При этом в странах ОЭСР темпы роста замедлились до 1,7% с 2,9%.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.