Рост ВВП G20 во II квартале замедлился до 0,7%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ВВП государств G20 во втором квартале 2023 года увеличился на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, рост экономики замедлился по сравнению с пересмотренными 1% в первом квартале.

Ослабление темпов подъема в основном было обусловлено замедлением роста в Китае, отмечается в сообщении. Экономика КНР в апреле-июне увеличилась на 0,8% после повышения на 2,2% в предыдущие три месяца.

Экономический подъем замедлился также в Бразилии (до 0,9% с 1,8% в первом квартале) и в Индии (до 1,9% с 2,1%). В Канаде и странах Европейского союза во втором квартале было зафиксировано нулевое изменение после повышения соответственно на 0,6% и 0,2% в январе-марте. Кроме того, ВВП Италии уменьшился на 0,4%, Саудовской Аравии - на 0,1%.

При этом экономика Турции в апреле-июне выросла на 3,5% после снижения на 0,1% в первом квартале. Также темпы роста ускорились во Франции, Японии, Южной Корее, ЮАР и Великобритании.

Объем ВВП государств G20 во втором квартале на 8,8% превышал допандемийный уровень (четвертый квартал 2019 года). Тем не менее, экономика Великобритании по-прежнему находится ниже доковидной отметки.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.