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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Цены на бензин и ДТ в России с 5 по 11 марта оставались стабильными

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 марта символически снизились относительно предыдущей недели на 0,02% после аналогичного понижения с 27 февраля по 4 марта и небольшого роста, на 0,01%, с 20 по 26 февраля, сообщил в среду Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 11 марта составляла 54,62 руб. (на 4 марта – 54,63 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 50,54 руб. (50,55 руб.), АИ-95 – 55,21 руб. (55,22 руб.), АИ-98 – 68,65 руб. (68,62 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 5 по 11 марта также практически не изменились, опустившись на 0,04%, после того, как просели на 0,03% с 27 февраля по 4 марта и повысились на 0,02% с 20 по 26 февраля. Средняя цена ДТ в стране на 11 марта составила 64,74 руб. за литр (на 4 марта – 64,79 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 4 по 10 марта, по данным Росстата, осталось на уровне предыдущей недели и составило 838,9 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива снизился на 2,0% до 1 млн 680,0 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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