Банки РФ отметили спрос граждан на снятие наличных юаней со счетов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банки отмечают потребность граждан в снятии наличных юаней со счетов, уточнили у ЦБ РФ, не планируется ли послаблений в части выдачи наличной валюты. Ассоциация банков России

У кредитных организаций есть наличные юани, но выдать их клиентам они не могут из-за продленных Банком России ограничений. Об этом говорится в вопросах и предложениях, направленных Ассоциацией банков России к ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ (прошла 29 февраля - 1 марта).

Регулятор напомнил, что ограничения на выдачу средств с валютных вкладов и счетов граждан, а также на операции с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей являются вынужденной мерой в связи с введением санкций в отношении России.

"Банк России продолжает мониторинг текущей ситуации с целью принятия решений о необходимости выработки дополнительных мер, направленных на адаптацию финансовых организаций к меняющимся рыночным условиям, включая изменение параметров ограничений, а также принимаются все необходимые меры в целях обеспечения стабильности финансовой системы, защиты интересов кредиторов и вкладчиков кредитных организаций", - говорится в ответе ЦБ.

Банк России в марте в очередной раз продлил на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро (при условии, что ранее они не реализовали такую возможность). Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. В период действия этого временного порядка валюта выдается в долларах и евро вне зависимости от валюты счета.