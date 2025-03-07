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ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода
Фото: DPA/TAСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, теперь до 9 сентября 2025 года.

Как говорится в сообщении регулятора, это решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что ранее они не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков сохранен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юрлица-нерезиденты по-прежнему не смогут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов, японские иены. По другим валютам ограничений нет.

Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только для командировочных расходов. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства РФ.

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