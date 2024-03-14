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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Основатель Under Armour Кевин Планк вернется на должность CEO в апреле

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кевин Планк, основавший производителя спортивной одежды Under Armour Inc. в 1996 году и занимавший пост главного исполнительного директора до 2019 года, вернется на эту должность 1 апреля, говорится в пресс-релизе компании.

Планк сменит Стефани Линнарц, которая также покинет совет директоров компании. Она проработала на посту гендиректора чуть больше года.

Смена руководства отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении компании, отметили аналитики Jefferies. Фирма прогнозирует снижение выручки на 3-4% в текущем году.

Акции Under Armour в ходе предварительных торгов в четверг упали на 6,7%. Капитализация компании с начала года снизилась почти на 8% до $3,46 млрд.

Under Armour
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