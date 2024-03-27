РФ с 27 марта возобновляет закупки зерна в госфонд

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия с 27 марта возобновляет закупки зерна в государственный интервенционный фонд после их приостановки (предыдущий торговый день пришелся на 7 марта), сообщается в расписании торгов, размещенном на сайте Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Как сообщал Минсельхоз, перерыв связан с необходимостью завершения конкурсных процедур по отбору биржи на очередной трехлетний период, которые проводила ОЗК ("Объединенная зерновая компания", госагент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна).

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза, протокол по отбору биржи был опубликован на сайте ОЗК 12 марта. "Согласно правилам отбора, договор с биржей подписывается не ранее чем через 10 рабочих дней после публикации протокола. Таким образом, договор будет подписан 27 марта, что позволяет начать биржевые торги в рамках интервенций с этого дня", - заявили в ведомстве.

В середине марта правительство выделило 7 млрд рублей на увеличении закупок зерна в госфонд.

Всего с 11 декабря 2023 года по 7 марта 2024 года в фонд закуплено 845,1 тыс. тонн зерна на 12 млрд рублей. В частности, государство приобрело 16,335 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2022 года (на 245,567 млн рублей), 412,965 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2023 года (на 6,3 млрд рублей), 57,51 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2022 года (на 844,4 млн рублей), 322,65 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2023 года (на 4,2 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 31,455 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 339,3 млн рублей).

В ходе текущих интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна. Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года, в их ходе фонд был сформирован в объеме 3 млн тонн. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.