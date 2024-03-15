Почти половина пшеницы урожая 2023 года соответствует 4-му классу качества

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Почти половина собранной в 2023 году пшеницы соответствует 4-му классу, говорится в сообщении о качестве пшеницы, размещенном на сайте Минсельхоза (по результатам экспертизы, проведенной лабораториями филиалов ФГБУ "Россельхозцентр" и подведомственными учреждениями Россельхознадзора).

Всего было обследовано 55 млн 344,6 тыс. тонн пшеницы, в том числе 789,3 тыс. тонн твердой.

Из обследованных 54 млн 555,2 тыс. тонн мягкой пшеницы на пшеницу 1-го класса (с содержанием клейковины от 32% и выше) пришлось 19,6 тыс. тонн, или 0,04% от обследованного, пшеницу 2-го класса (клейковина от 28% и выше) – 30,7 тыс. тонн, или 0,06%, пшеницу 3-го класса (клейковина от 23% и выше) – 14 млн 181,4 тыс. тонн, или 26%. Большое всего – 26 млн 435,6 тыс. тонн (48,5% от обследованного объема) – пришлось на пшеницу 4-го класса (клейковина не менее 18%). Доля пшеницы 5-го класса (фуражная) составила 13 млн 589,1 тыс. тонн, или 24,9%, пшеницы, не соответствующей ГОСТу – 260,9 тыс. тонн (0,5%.

В частности, в Центральном федеральном округе из обследованного объема выявлено 4 млн 943 тыс. тонн (56,3%) пшеницы 1-4-го классов (продовольственная), в Северо-Западном - 348,4 тыс. тонн (89,8%), в Южном - 18 млн 896,9 тыс. тонн (78,2%), в Северо-Кавказском - 5 млн 062 тыс. тонн (77,1%), в Приволжском - 6 млн 065,1 тыс. тонн (74,9%), в Уральском - 1 млн 295,3 тыс. тонн (80,5%), в Сибирском - 3 млн 755,6 тыс. тонн (86,9%), в Дальневосточном - 40,5 тыс. тонн (80,1%).

В сборе твердой пшеницы также значительная часть – 487 тыс. тонн (61,7% от обследованного объема) - пришлась на пшеницу 4-го класса. Пшеницы 1-го класса выявлено 16,6 тыс. тонн (2,1%), пшеницы 2-го класса нет, 3-го класса – 199,5 тыс. тонн (25,3%). Доля пшеница 5-го класса составила 8,1% (64 тыс. тонн), пшеницы, не соответствующей ГОСТу – 2,8% (22,2 тыс. тонн).

По данным Росстата, сбор пшеницы в РФ в 2023 году составил 92,8 млн тонн против 104,2 млн тонн в 2022 году.