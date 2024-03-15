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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

JD.com не надумал покупать Currys

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. не намерен выдвигать предложение о покупке британского оператора сети магазинов бытовой техники и электроники Currys, говорится в сообщении JD.com.

"После сообщения 19 февраля 2024 года о том, что JD.com находится на очень ранней стадии рассмотрения возможной сделки, которая может включать в себя предложение о покупке за денежные средства всех выпущенных акций Currys, JD.com сегодня подтверждает, что по итогам тщательного анализа не намерена выдвигать предложение о приобретении Currys", - заявила компания.

На этой неделе также стало известно, что американская инвесткомпания Elliott Management отозвала предложение о покупке Currys.

Elliott Management JD.com Currys
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