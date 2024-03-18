Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,8%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил рост по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $85,7 за баррель), а также политической стабильности в России после прошедших президентских выборов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,8%. Просели акции "ТКС Холдинга" на первых торгах после завершения процесса редомициляции компании.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3312,68 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1128,13 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 92,43 рубля (-0,47 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "РусГидро" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,1%).

На "Московской бирже" в понедельник начались торги акциями МКПАО "ТКС Холдинг", созданного в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Цена бумаг за минуту торгов упала на 2% - до 2997,5 рубля за штуку, объем торгов превысил 2,253 млрд рублей.

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в понедельник рынок акций РФ продолжит рост, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3300-3325 пунктов. "Предпочтение отдаем акциям экспортеров, в особенности бумагам нефтегазовых компаний и сталелитейщикам. Также спросом могут пользоваться акции Сбербанка", - считает аналитик.

Как отмечают аналитики ФГ "Финам", на мировом фондовом рынке наблюдается устойчивый рост в азиатском сегменте под предводительством японских акций. Инвесторы внимательно следят за заявлениями представителей монетарных властей в Японии и США в качестве ключевых катализаторов для краткосрочных торговых перспектив. Позитивный тренд также прослеживается на рынке материкового Китая благодаря статистическим данным по промпроизводству и инвестициям в основной капитал, которые оказались лучше ожиданий.

На текущей неделе пройдут заседания центральных банков Японии, США и России. ФРС проведет свое двухдневное заседание по политике во вторник и среду. Будет опубликован "точечный график" прогнозов ФРС в среду. Прогнозы членов ФРС США на предстоящем заседании могут оказать значительное влияние на мировые акции в следующем квартале, при этом рынок облигаций уже отреагировал ростом доходности 2-летних казначейских облигаций. Экономисты Bank of America предполагают, что ФРС будет продолжать придерживаться политики сокращения ставок.

Сырьевой рынок также демонстрирует положительную динамику для нефти на фоне обеспокоенности по поводу усиления геополитических рисков, а железная руда испытывает снижение цен, достигнув минимума за год.

С учетом предстоящего решения ЦБ РФ по ставке (инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 16% годовых) и политической стабильности, можно предположить, что инвестиционный климат в России может улучшиться, однако на валютном рынке рубль может испытать определенное давление в результате реализации новой валютной политики. Это, в свою очередь, может внести коррективы в стратегии рыночных игроков, полагают в "Финаме".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к годовым отчетам "Совкомфлота", "Сегежи групп", "ВК" и X5 Group, в понедельник возобновились торги акциями "ТКС Групп" после редомициляции, инвесторы отыгрывают опубликованный на прошлой неделе отчет группы и объявление о покупке Росбанка. Негативным для бумаг TCS Group фактором может стать навес продавцов, покупавших бумаги с дисконтом вне российского контура.

Текущая неделя будет весьма насыщенной с точки зрения корпоративных и экономических событий. Ключевым событием для рынков на этой неделе станет решение ЦБ РФ по уровню ключевой процентной ставки на заседании в пятницу. Снижения ключевой ставки не ожидается, причем есть риски более жесткой риторики регулятора.

Давление на индекс МосБиржи оказывают ускорение инфляции в феврале (до 7,4% в годовом выражении) и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В случае подтверждения "ложного прокола" верхней границы диапазона 3000-3300 пунктов, не исключена коррекция к его нижней границе (3000 пунктов). Между тем, поддержку индексу могут оказать дивидендные ожидания и публикация результатов российскими компаниями, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,5-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные и макроэкономические новости в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы.

Обнародованные на прошлой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский центробанк не будет снижать процентные ставки на этой неделе.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение показателя на февральском уровне.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до минус 20,9 пункта с минус 2,4 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе до минус 6 пунктов.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,04-0,6%).

Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 6,8% в декабре и стали максимальными почти за два года. При этом подъем превзошел средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков, составлявший 5%.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении. Рост был отмечен по итогам 13-го месяца подряд. При этом подъем оказался выше ожиданий экспертов в 5,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают подъем после роста на 4% на минувшей неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $85,76 за баррель (+0,5% и -0,1% в пятницу), апрельская цена WTI - $81,5 за баррель (+0,6% и -0,3% в пятницу).

Несмотря на незначительную корректировку вниз на торгах в пятницу, по итогам всей прошедшей недели сырьё подорожало примерно на 4%, по данным Dow Jones Market Data.

Повышательное влияние на рынок оказала, в том числе, новость о сокращении запасов нефти в США впервые за семь недель.

Также факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В результате МЭА теперь ожидает, что глобальный рынок в этом году ждет дефицит в размере около 300 тыс. б/с вместо ожидавшегося ранее небольшого профицита, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.