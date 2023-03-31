Kraft Heinz продает российский бизнес детского питания "Черноголовке"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России группе компаний "Черноголовка", крупному производителю безалкогольных напитков и снеков.

Как сообщает "Коммерсантъ", об этом говорится в письме гендиректора Kraft Heinz в России и СНГ Мэри Гукасян партнерам. В сделку входят бренды "Умница", "Сами с усами" и предприятия в Георгиевске и Иванове. "Черноголовка" также сможет использовать бренд Heinz Baby в течение "непродолжительного" переходного периода. В Kraft Heinz планируют закрыть сделку летом 2023 года после ее утверждения регуляторами.

Впервые о планах продать бизнес детского питания в РФ сообщалось в июле 2022 года. По данным источников "Ъ", Kraft Heinz оценивала стоимость бизнеса в 2,5-3 млрд рублей.

Как отмечается в письме Гукасян, продажа бизнеса детского питания в России позволит Kraft Heinz сфокусироваться на развитии основных категорий - кетчупов и соусов. Компания продолжает выпускать эти продукты на заводе в Ленинградской области, а также продавать товары под брендами Heinz и "Пикадор" в России и странах ближнего зарубежья. В Kraft Heinz информацию подтвердили, в "Черноголовке" оперативный комментарий не предоставили.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка компании "КрафтХайнц Восток" в Ленинградской области составила 20,1 млрд рублей против 16,9 млрд рублей в 2022 году, чистый убыток - 600,8 млн рублей против чистой прибыли в 601,7 млн рублей соответственно. Ивановский комбинат детского питания в 2021 году увеличил выручку до 555,9 млн рублей с 465,4 млн рублей в 2020 году, чистую прибыль - до 31,6 млн рублей с 18,1 млн рублей. Еще один производитель детского питания - компания "Хайнц-Георгиевск" (Ставропольский край) в 2021 году получила выручку в размере 282,3 млн рублей против 293,5 млн рублей годом ранее, чистую прибыль - 11,5 млн рублей против 13,2 млн рублей соответственно.

"Черноголовка" выпускает безалкогольные напитки, снеки, сладости под марками Fantola, "Байкал", Turbo Energy, Bon Giorno, Fry's и "Савинов". Выручка в 2021 году, по данным группы, составила 13,7 млрд рублей. Сейчас "Черноголовка" выпускает в Новгородской области детские мясные консервы под своей маркой.

Покупка производства детского питания у Kraft Heinz - не единственная готовящаяся сделка у "Черноголовки". Ранее группа договорилась о покупке российского бизнеса у американской Kellog, которая управляет тремя заводами, на которых выпускает продукты под брендом "Любятово". В "Черноголовке" говорили, что на продукты питания приходится около 17% бизнеса группы, и эту долю планируется увеличивать с каждым годом.