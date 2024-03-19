Wikimedia и Рinterest оштрафовали на 3 млн и 1 млн руб. за неудаление информации

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил штрафы в 3 и 1 млн руб. фонду Wikimedia, поддерживающему инфраструктуру "Википедии" и сервису Рinterest за неудаление контента, доступ к которому подлежит ограничению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Wikimedia Foundation Inc. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб. Рinterest Europe Limited назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн руб.", - сообщили в пресс-службе во вторник.

Обе компании признаны виновными в неудалении подлежащей устранению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia и др. - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о специальной военной операции РФ на Украине.