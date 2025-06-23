Поиск

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал Wikimedia виновной в пропаганде движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи компании Wikimedia Foundation, Inc. назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму в размере 3 млн рублей", - заявили в пресс-службе.

Wikimedia признана виновной по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ).

Ранее Wikimedia, поддерживающая инфраструктуру "Википедии", неоднократно привлекалась к административному наказанию за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.

Wikimedia Foundation Википедия Таганский суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депздрав Москвы сообщил о четырех пострадавших при пожаре на севере города

Пожар на севере Москвы привел к гибели человека

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Военная операция на Украине

Сбит второй за утро беспилотник, летевший на Москву

Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели

Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву БПЛА

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних

Дождь с грозой продлится в Москве до конца дня

Дождь с грозой продлится в Москве до конца дня

Возвращения жары в Москву до конца следующей недели ждать не стоит

Возвращения жары в Москву до конца следующей недели ждать не стоит

Непогода начнется в Москве в ближайшие часы и сохранится до середины субботы

Непогода начнется в Москве в ближайшие часы и сохранится до середины субботы
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });