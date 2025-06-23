Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал Wikimedia виновной в пропаганде движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи компании Wikimedia Foundation, Inc. назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму в размере 3 млн рублей", - заявили в пресс-службе.

Wikimedia признана виновной по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ).

Ранее Wikimedia, поддерживающая инфраструктуру "Википедии", неоднократно привлекалась к административному наказанию за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.