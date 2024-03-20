Минфин РФ разместил максимальный объем ОФЗ с 17 января

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России РФ в ходе первичного аукциона 20 марта разместило максимальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) с 17 января - на сумму 95,094 млрд рублей по номиналу, при этом квартальный план размещения нового госдолга выполнен почти на 91%.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составила 90,3178% от номинала, что соответствует доходности 13,43% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Цена отсечения была установлена на уровне 90,27% от номинала, что соответствует доходности 13,44% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 95 млрд 94 млн рублей по номиналу при спросе 113 млрд 782 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 90 млрд 225 млн рублей.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что объем размещения 10-летнего выпуска ОФЗ-ПД оказался максимальным с 17 января этого года, когда в ходе одного аукциона были проданы бумаги на общую сумму 97,053 млрд рублей. С начала же года Минфин смог разместить облигации на общую сумму 726,828 млрд рублей, что составляет 90,85% квартального плана в размере 800 млрд рублей. До конца I квартала остался еще один аукционный день (27 марта), и для выполнения плана Минфину в этот день нужно продать ОФЗ на сумму не менее 73,172 млрд рублей по номиналу.