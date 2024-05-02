"СИБУР" увеличил квартальную прибыль по РСБУ в 8,5 раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2024 года составила 46,3 млрд рублей против 5,5 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 33% - до 271,7 млрд рублей, себестоимость продаж выросла на 24% - до 182,5 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 58% и составила 89,3 млрд рублей.

Прибыль от продаж оказалась почти в 2 раза выше прошлогоднего результата - 76,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения компании в I квартале 2024 года составила 56 млрд рублей против 7 млрд рублей годом ранее.