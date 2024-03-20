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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Потребительская уверенность в РФ в I квартале достигла максимума с 2014 года

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в I квартале 2024 года вырос до минус 7% с минус 13% в IV и III кварталах 2023 года, сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 февраля).

Как сообщалось, во II квартале 2023 года индекс равнялся минус 15%, в I квартале 2023 года - минус 18%.

Индекс потребительской уверенности в I квартале 2024 года превысил доковидный уровень I квартала 2020 года (тогда он был на уровне минус 11%) и стал максимальным со II квартала 2014 года (когда он равнялся минус 6%).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в I квартале 2024 года вырос на 8 п.п. по сравнению с IV кварталом 2023 года и составил 0%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в I квартале 2024 года по сравнению с IV кварталом 2023 года вырос на 10 п.п. и составил минус 10%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в I квартале по сравнению с IV кварталом увеличился на 6 п.п. и составил 0%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в I квартале по сравнению с IV кварталом вырос на 4 п.п. и составил минус 6%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок вырос на 2 п.п. и равнялся минус 20% в I квартале против минус 22% в IV квартале.

Индекс благоприятности условий для сбережений прибавил 5 п.п. - до минус 23% в I квартале против минус 28% в IV квартале 2023 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 г. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.

Росстат
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