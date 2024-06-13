Сеть магазинов Signet Jewelers завершила квартал с чистым убытком

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Signet Jewelers, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, завершила первый квартал 2025 финансового года с чистым убытком, при этом выручка оказалась ниже прогноза экспертов.

Чистый убыток компании за 13 недель, которые завершились 4 мая, составил $40,1 млн, или $0,9 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $88,8 млн, или $1,79 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль уменьшилась до $1,11 на акцию с $1,78.

Выручка упала на 9,4% - до $1,511 млрд против $1,668 млрд в прошлом году. Без учета изменения курсов обмена валют она уменьшилась на 9,6%. Сопоставимые продажи сократились на 8,9%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,85 на акцию при выручке в $1,516 млрд. Между тем они ожидали снижения сопоставимых продаж всего на 8,1%.

Signet Jewelers планирует получить по итогам 2025 финансового года скорректированную прибыль в диапазоне $9,9-11,52 на акцию, выручку - $6,66-7,02 млрд. Сопоставимые продажи могут измениться от падения на 4,5% до роста на 0,5%.

Во втором финквартале компания ожидает выручку в районе $1,46-1,52 млрд и снижение сопоставимых продаж на 2-6%.

Эксперты прогнозируют выручку за год в среднем на уровне $6,827 млрд, за текущий квартал - $1,51 млрд.

За последние три месяца капитализация Signet увеличилась на 9,6% (до $4,8 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 5%.

Зарегистрированная на Бермудах Signet Jewelers имеет листинг на Нью-йоркской фондовой бирже, а также вторичный листинг в Великобритании. Компания управляет примерно 2,7 тысячи магазинов под брендами Kay Jewelers, Zales, Jared, Banter by Piercing Pagoda, Diamonds Direct, Blue Nile, Rocksbox, Peoples Jewellers, H. Samuel и Ernest Jones, а также владеет сайтом JamesAllen.com.