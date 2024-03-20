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Пауэлл допустил начало снижения ставки ФРС в 2024 году

Пауэлл допустил начало снижения ставки ФРС в 2024 году
Председатель ФРС США Джером Пауэлл
Фото: AP/TASS

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США полагает, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после мартовского заседания.

Федрезерв 20 марта ожидаемо сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5%. Кроме того, медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п.) в текущем году, что предусматривает три снижения ставки на 25 б.п. каждое. Некоторые экономисты предполагали, что этот прогноз может быть пересмотрен в пользу двух снижений.

Прогноз Федрезерва в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранен на уровне 2,4%, на 2025 год - повышен до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлен на уровне 2%.

Пауэлл положительно оценил перспективы снижения инфляции и отметил, что ускорение темпов роста потребительских цен в январе и феврале могло быть вызвано сезонными факторами и в целом не меняет мнение руководства ФРС о том, что инфляция постепенно движется к целевому уровню в 2%.

При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

Участники рынка полагают, что первое смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва последует не ранее июня. Некоторые экономисты считают возможной датой июль или даже сентябрь, но отмечают, что это может быть слишком близко к президентским выборам в США.

Пауэлл также сказал, что ФРС может начать замедлять темпы сокращения объема активов на балансе ЦБ "в довольно скором времени". Он отказался уточнять конкретные сроки и добавил, что решение пока не принято. При обсуждении этого вопроса Федрезерв руководствуется намерением снизить волатильность на рынке и намерением в долгосрочной перспективе вернуться к ситуации, когда на балансе центробанка преимущественно находятся государственные облигации, сказал Пауэлл.

ФРС США Джером Пауэлл
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