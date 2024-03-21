Акции банка "Санкт-Петербург" подорожали на 4,6-6,7% на дивидендных новостях

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" в начале торгов на "Московской бирже" в четверг подорожали на 6,7% (до 319,8 рубля за штуку), привилегированные бумаги подорожали на 4,6% (до 61,9 рубля за штуку) на дивидендных новостях.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, сообщила кредитная организация. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф".

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

Совокупно за 2023 год на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено 40% от чистой прибыли по МСФО. Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 мая 2024 года.

Годовое собрание акционеров банка "Санкт-Петербург" пройдет 25 апреля 2024 года в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 1 апреля.

Кроме того, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%", говорится в сообщении банка. "Обновленный документ отражает лучшие практики в области корпоративного управления, а также изменения, произошедшие с момента утверждения предыдущей редакции дивидендной политики (ноябрь 2018 года)", - отмечается в сообщении.

Обновленная дивидендная политика предусматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, содержит "прозрачный и понятный" механизм расчета размера дивидендов по итогам отчетного года при условии выплаты промежуточных дивидендов, а также условия пересмотра политики.