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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

"Лента" в IV квартале нарастила EBITDA на 84,7% - до 17,9 млрд рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - МКПАО "Лента" по итогам IV квартала 2023 года получила EBITDA в размере 17,9 млрд рублей, что на 84,7% выше аналогичного показателя 2022 года, сообщила компания.

Рентабельность по EBITDA выросла до 8% с 6,5% в IV квартале 2022 года.

Компания отчиталась о росте выручки в IV квартале на 50,4% - до 222,8 млрд рублей. Розничные продажи достигли 219,9 млрд рублей, показав рост год к году на 50,8%.

Валовая прибыль увеличилась на 58,6% в годовом выражении - до 49,8 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 22,4% с 21,2% в IV квартале 2022 года.

В IV квартале 2023 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 49,8% год к году - до 41,3 млрд рублей, в основном в результате приобретения сети "Монетка".

Чистая прибыль "Ленты" выросла на 53,1% - до 317 млн рублей.

CAPEX составил 5,5 млрд рублей, показав рост в 3 раза за счет открытия магазинов "Монетка" и ребрендинга магазинов "Лента Мини" для продолжения работы под брендом "Монетка".

Объем денежных средств "Ленты" на конец IV квартала 2023 года составили 44,5 млрд рублей.

На 31 декабря 2023 года общий долг компании составил 139,9 млрд рублей, увеличившись на 72,5% за год. Чистый долг составил 95,4 млрд рублей.

"В 2024 году мы планируем открыть не менее 500 новых магазинов, преимущественно в формате "магазин у дома", при этом размер капитальных вложений составит не более 5% от выручки", - сообщил СЕО "Ленты" Владимир Сорокин.

Лента Владимир Сорокин Монетка
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