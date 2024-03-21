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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:55

Импорт в РФ за 2,5 месяца снизился примерно на 6-7%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Импорт в РФ за 2,5 месяца 2024 года снизился примерно на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов.

"Импорт в этом году идет чуть медленнее, чем в прошлом, где-то порядка на 6-7% медленнее, чем в прошлом году", - озвучил он предварительные данные за 2,5 месяца.

По его словам, динамика импорта в I квартале во многом зависит от даты китайского Нового года. "Китайский Новый год туда или сюда сдвигается, чуть больше китайцы отдыхали или чуть меньше – мы сразу это чувствуем. В прошлом году снижение (импорта из Китая - ИФ) было в феврале, а в этом году мы это почувствовали в начале марта. К концу мая можно будет говорить о более четких тенденциях по импорту в этом году", - сказал он.

Комментируя сальдо торгового баланса, Давыдов отметил, что оно традиционно положительное – "сохраняется довольно серьезное превышение экспорта над импортом – порядка 30-35% по двум месяцам превышение экспорта над импортом". "У нас здоровый, хороший торговый баланс", - сказал он.

ФТС
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