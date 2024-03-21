Группа "Черкизово" в 2023 году увеличила капзатраты в 1,9 раза, до 37,1 млрд рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Капзатраты группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в России, в 2023 году составили 37,111 млрд рублей против 19,459 млрд рублей в 2022 году, сообщается в годовом отчете компании. Таким образом, рост составил 1,9 раза.

Как сообщил директор по стратегии группы Евгений Наумцев на телефонной конференции по итогам 2023 года, ориентировочно компания порядка 30% инвестиций направляет на стратегические проекты развития, "на то, что закладывает базу роста в будущем". "Порядка 40% направляется на модернизацию того, что уже есть в системе "Черкизово", и 30% - на регулярный ремонт, обновление и т.д.", - сказал он.

По его словам, инвестпрограмма в 2024 году будет больше, чем в 2023 году. "Посмотрим, думаю, что CAPEX будет расти двузначными цифрами по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Наумцев уточнил, что у группы большая инвестпрограмма по развитию новых активов в Башкирии и Челябинской области, которые были приобретены в конце 2022 года. "Там есть задача модернизировать сами производства, развивать переработку, добавить мощности по охлаждению и по скорости убоя. Это, собственно говоря, трехлетняя большая программа, которая у нас началась в прошлом году, и будет продолжаться в течение 2024-2025 годов. Она постадийная", - сказал он.

Наумцев отметил, что и "2024 год пройдет под флагом этих же активов". "Там будет следующая стадия, когда, модернизировав убойный завод, мы больше средств переложим на восстановление и улучшение качества площадок выращивания. Там нужно работать с биобезопасностью, там нужно работать с качеством самих площадок, чтобы повышать средний вес птицы и за счет этого давать больше мяса. То есть у нас основная задача сейчас - стабилизировав убойники, дальше добавлять количество мяса", - сказал он.

По его словам, вторым приоритетом группы является кластер в Тульской области. "У нас в 2024 году стартует там завод по переработке боенских отходов. Это произойдет в середине года. Предполагается, что он выйдет на мощность где-то к концу 2024 года. Это тоже большая статья в CAPEX как в прошлом году, так и в этом, - сказал он. - Здесь важно понимать, что это первый объект, который запускаем в Тульской области. Но вот в дальнейшем там планируется большой производственный кластер по переработке как курицы, так и свинины".

По его прогнозу, ввод этого кластера, который ориентирован на 2028-2029 годы, позволит группе нарастить производство "в районе 25-30% к тому, что есть сейчас, как по свинине, так и по курице". Причем после пуска завода по переработке боенских отходов вторым этапом формирования кластера станет производство курятины, а не свинины, как это планировалось ранее. "Свинина будет следовать сразу за этим, у нас есть задача где-то к 2028 году иметь уже полностью производственный кластер готовым", - заявил Наумцев.

Параллельно группа работает над модернизацией и увеличением производства на существующих мощностях. Так, в конце прошлого года был запущен цех по глубокой переработке мяса курицы на "Алтайском бройлере". "Мы продолжаем наращивать мощности на Алтае", - подчеркнул он.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и 340 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Выручка группы в 2023 году по МСФО увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, скорректированная EBITDA - до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей.