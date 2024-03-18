"Черкизово" в 2023 году увеличило продажи мяса курицы на 18,1%, свинины - на 27%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2023 году реализовала 858,99 тысячи тонн мяса курицы, что на 18,1% больше, чем в 2022 году (727,35 тысячи тонн), сообщается в годовом отчете компании.

На рост показателя в основном повлияло расширение производства в Башкирии и Челябинской области, где в конце 2022 года были приобретены новые активы, а также перевод под выращивание кур одной площадки, которая 2022 году специализировалась на производстве индейки. Средняя цена реализации выросла на 12,4% до 164,21 рубля за кг со 146,16 рубля в 2022 году.

Объем продаж мяса индейки снизился до 48,64 тысячи тонн с 75,04 тысячи тонн в 2022 году. Средняя цена реализации выросла на 11,8%, до 226,71 рубля за кг. Снижение объемов реализации на 35,2% связано с изменением производственного процесса: одна из площадок выращивания индейки была переведена под производство курицы, сказано в отчете.

Производство свинины в 2023 году составило 282,23 тысячи тонн (в живом весе) против 238,69 тысячи тонн в 2022 году. Продажи свинины внешним покупателям за 2023 год увеличились на 27%, до 163,95 тысячи тонн со 129,14 тысячи тонн годом ранее. Эти показатели включают результаты расширения производства группы в Оренбургской области. Средняя цена реализации живых свиней выросла до 118,86 рубля за кг со 110,95 рубля, полутуш - до 166,77 рубля со 155,63 рубля, отрубов - до 260,94 рубля с 244,66 рубля за кг.

Объем продаж продукции мясопереработки в 2023 году увеличился на 7,6%, до 139,41 тысячи тонн со 129,59 тысячи тонн годом ранее. Средняя цена реализации выросла на 4,5%, до 295,47 рубля за кг с 282,67 рубля соответственно.

Продажи продукции растениеводства выросли на 31%, до 682,36 тысячи тонн с 519,24 тысячи тонн в 2022 году. В прошлом году было собрано 826,5 тысячи тонн различных сельхозкультур со 197,64 тысячи га.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Группа включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и 340 тысяч га сельскохозяйственных земель.

Выручка компании в 2023 году по МСФО увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, скорректированная EBITDA - до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей.