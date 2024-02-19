СД "Черкизово" рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 205,38 руб. на акцию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 205,38 рубля на акцию, сообщает компания.

Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение, - 7 апреля 2024 года.

Годовое собрание акционеров, на котором, в том числе, будет рассмотрена рекомендация совета директоров, назначено на 27 марта 2024 года. Оно пройдет в заочной форме. В собрании смогут принять участие акционеры, включенные в реестр по состоянию на 2 марта 2024 года.

"Черкизово" выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия.

В 2022 году дивиденды не выплачивались. По итогам первого полугодия 2021 года их размер составил 85,27 рубля на акцию, по итогам 2021 года - 148,05 рубля на акцию. За первое полугодие 2023 года дивиденды составили 118,43 рубля на акцию.

Основным владельцем группы "Черкизово" (по данным на второй квартал 2023 года) является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей - генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова - по 28,13%, их матери - Лидии Михайловой - 15,46%, доля финансового директора Людмилы Михайловой - 0,42%. Испанской Grupo Fuertes (проект "Тамбовская индейка") принадлежит 8%. Free float - чуть более 2%. Уставный капитал разделен на 42 222 042 акции номиналом 1 копейка.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки.

Выручка в 2023 году по МСФО увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, скорректированная EBITDA - до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и 340 тыс. га сельскохозяйственных земель.