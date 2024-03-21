Прерванные 7 марта закупки зерна в госфонд РФ возобновятся 27 марта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Закупки зерна в государственный интервенционный фонд, остановившиеся 7 марта, возобновятся 27 марта. Об этом сообщается в расписании торгов, размещенном на сайте Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

На будущей неделе торги также запланированы на 28 и 29 марта.

Перерыв в торгах Минсельхоз объяснял тем, что ОЗК ("Объединенная зерновая компания", госагент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна) было необходимо завершить конкурсные процедуры по отбору биржи на очередной трехлетний период.

Как сообщалось, на минувшей неделе правительство выделило дополнительно 7 млрд рублей на увеличение закупок зерна в госфонд.

Всего с 11 декабря 2023 года по 7 марта 2024 года в фонд закуплено 845,1 тыс. тонн зерна на 12 млрд рублей. В частности, государство приобрело 16,335 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 245,567 млн рублей), 412,965 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 6,3 млрд рублей), 57,51 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 844,4 млн рублей), 322,65 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 4,2 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 31,455 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 339,3 млн рублей).

В ходе текущих интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна. Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года, в ходе них фонд был сформирован в объеме 3 млн тонн. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.