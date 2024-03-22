Мировой выпуск стали в феврале вырос на 3,7%, до 148,8 млн тонн

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2024 года выросло на 3,7% в годовом измерении, до 148,8 млн тонн, сообщила WSA.