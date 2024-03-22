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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Мировой выпуск стали в феврале вырос на 3,7%, до 148,8 млн тонн

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2024 года выросло на 3,7% в годовом измерении, до 148,8 млн тонн, сообщила WSA.

В январе-феврале выпуск металла повысился на 3%, до 306,9 млн тонн.

Россия в феврале, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 4,4% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

февраль 2024 Динамика к февралю 2023 Январь-февраль 2024 Динамика к январю-февралю 2023
Всего (71 страна) 148,8 3,7% 306,9 3%
Страны ЕС (27) 10,6 -3,3% 21,1 -0,9%
Россия, страны СНГ, Украина 6,7 -2,5% 13,7 -0,7%
Россия 5,7* -4,4% 11,7 -3,2%
Китай 81,2* 3,5% 168,0 1,6%
Индия 11,8 11,4% 24,5 10,0%
Япония 7,0 1,1% 14,3 0,8%
США 6,5 -1,2% 13,0 -2,6%
Южная Корея 5,1 -1,5% 10,8 0,2%
Германия 3,1 4,4% 6,2 4,6%
Турция 3,1 46,6% 6,3 34,5%
Бразилия 2,8 13,1% 5,5 6,4%
Иран 2,2 14,3% 4,8 26,5%

*предварительные данные

World Steel Association WSA
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