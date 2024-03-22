Мировой выпуск стали в феврале вырос на 3,7%, до 148,8 млн тонн
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2024 года выросло на 3,7% в годовом измерении, до 148,8 млн тонн, сообщила WSA.
В январе-феврале выпуск металла повысился на 3%, до 306,9 млн тонн.
Россия в феврале, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 4,4% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|февраль 2024
|Динамика к февралю 2023
|Январь-февраль 2024
|Динамика к январю-февралю 2023
|Всего (71 страна)
|148,8
|3,7%
|306,9
|3%
|Страны ЕС (27)
|10,6
|-3,3%
|21,1
|-0,9%
|Россия, страны СНГ, Украина
|6,7
|-2,5%
|13,7
|-0,7%
|Россия
|5,7*
|-4,4%
|11,7
|-3,2%
|Китай
|81,2*
|3,5%
|168,0
|1,6%
|Индия
|11,8
|11,4%
|24,5
|10,0%
|Япония
|7,0
|1,1%
|14,3
|0,8%
|США
|6,5
|-1,2%
|13,0
|-2,6%
|Южная Корея
|5,1
|-1,5%
|10,8
|0,2%
|Германия
|3,1
|4,4%
|6,2
|4,6%
|Турция
|3,1
|46,6%
|6,3
|34,5%
|Бразилия
|2,8
|13,1%
|5,5
|6,4%
|Иран
|2,2
|14,3%
|4,8
|26,5%
*предварительные данные