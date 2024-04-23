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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Мировой выпуск стали в марте сократился на 4,3% до 161,2 млн тонн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в марте 2024 года упало на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 161,2 млн тонн, сообщила организация.

В I квартале выпуск металла повысился на 0,5%, до 469,1 млн тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 0,8% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн, в первом квартале производство сократилось на 0,2%, до 18,7 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

март 2024 Динамика к марту 2023 Январь-март 2024 Динамика к январю-марту 2023
Всего (71 страна) 161,2 -4,3% 469,1 0,5%
Страны ЕС (27) 11,6 -4,3% 33,0 -1,4%
Россия, страны СНГ, Украина 7,8 1,5% 21,8 1,6%
Россия 6,6* 0,8% 18,7 -0,2%
Китай 88,3 -7,8% 256,6 -1,9%
Индия 12,7 7,8% 37,3 9,7%
Япония 7,2 -3,9% 21,5 -0,8%
США 6,9 0,0% 19,9 -1,6%
Южная Корея 5,3 -9,5% 16,2 -2,5%
Германия 3,5 8,4% 9,7 6,0%
Турция 3,2 18,0% 9,5 28,4%
Бразилия 2,8 5,6% 8,3 6,2%
Иран 2,8 2,0% 7,6 16,3%

*предварительные данные

World Steel Association WSA
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