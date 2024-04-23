Мировой выпуск стали в марте сократился на 4,3% до 161,2 млн тонн
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в марте 2024 года упало на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 161,2 млн тонн, сообщила организация.
В I квартале выпуск металла повысился на 0,5%, до 469,1 млн тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 0,8% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн, в первом квартале производство сократилось на 0,2%, до 18,7 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|март 2024
|Динамика к марту 2023
|Январь-март 2024
|Динамика к январю-марту 2023
|Всего (71 страна)
|161,2
|-4,3%
|469,1
|0,5%
|Страны ЕС (27)
|11,6
|-4,3%
|33,0
|-1,4%
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,8
|1,5%
|21,8
|1,6%
|Россия
|6,6*
|0,8%
|18,7
|-0,2%
|Китай
|88,3
|-7,8%
|256,6
|-1,9%
|Индия
|12,7
|7,8%
|37,3
|9,7%
|Япония
|7,2
|-3,9%
|21,5
|-0,8%
|США
|6,9
|0,0%
|19,9
|-1,6%
|Южная Корея
|5,3
|-9,5%
|16,2
|-2,5%
|Германия
|3,5
|8,4%
|9,7
|6,0%
|Турция
|3,2
|18,0%
|9,5
|28,4%
|Бразилия
|2,8
|5,6%
|8,3
|6,2%
|Иран
|2,8
|2,0%
|7,6
|16,3%
*предварительные данные