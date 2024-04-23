Мировой выпуск стали в марте сократился на 4,3% до 161,2 млн тонн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в марте 2024 года упало на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 161,2 млн тонн, сообщила организация.

В I квартале выпуск металла повысился на 0,5%, до 469,1 млн тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 0,8% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн, в первом квартале производство сократилось на 0,2%, до 18,7 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):