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Мосбиржа думает о запуске круглосуточных торгов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует расширять время торгов и рассматривает возможность их запуска в круглосуточном режиме, но не в ближайшей перспективе, сообщила главный менеджер по продвижению продуктов биржи Анастасия Холощак.

"У нас, понятно, что тренд на расширение, тренд на удобство. И круглосуточные торги - это, я скажу, не за горами. В ближайшее время мы их вводить не планируем, но мы в эту сторону точно смотрим и планируем расширяться", - сказала Холощак в эфире Market Power.

Сейчас на рынке акций Мосбиржи торги проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50, в вечернюю - с 19:05 до 23:50. На валютном рынке торги стартуют в 7:00 и заканчиваются в 19:00. Биржа также проводит торги в отдельные праздничные дни, когда работают зарубежные площадки.

Московская биржа
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