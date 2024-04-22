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NYSE начала изучать интерес инвесторов к круглосуточной торговле

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) выясняет мнение участников рынка о целесообразности круглосуточной торговли акциями, пишет Financial Times.

Этот опрос проводит команда NYSE, занимающаяся анализом данных, а не менеджмент. Тот факт, что биржа начала сбор мнений, говорит о наличии интереса к этой теме.

Вопрос стал актуальным в последние годы, в частности, в связи с тем, что торги криптовалютами проводятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Этому также способствовал рост активности розничных инвесторов в период локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Фондовые биржи отстают от ряда других рынков в этом плане, учитывая, что торги US Treasuries, основными валютами и фьючерсами на фондовые индексы ведутся круглосуточно с понедельника по пятницу, отмечает FT.

Ряд розничных брокеров, в том числе Robinhood Markets Inc. и Interactive Brokers, уже предлагают своим клиентам 24-часовой доступ к торговле акциями американских компаний по будням. Сделки в период, когда биржи США закрыты, осуществляются либо внутри платформ, либо через внебиржевые площадки, такие как Blue Ocean.

Однако работа NYSE в круглосуточном режиме станет принципиальным изменением в восприятии торговли вне основных часов, учитывая, что деятельность бирж жестко регулируется в отличие от внебиржевых площадок.

Биржи напрямую контролируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), проверяющей стабильность и безопасность их работы, и любое изменение правил требует одобрения регулятора, отмечает FT.

NYSE спрашивает участников рынка, считают ли они целесообразным проведение торгов круглосуточно по будням, а также по выходным. Кроме того, биржа собирает мнения о том, как следует защищать инвесторов от колебаний цен, и как они будут организовывать работу в ночное время.

Интерес институциональных инвесторов к круглосуточной биржевой торговле остается сдержанным, учитывая, в частности, довольно низкую ликвидность торгов в это время, пишет FT.

"Спрос на 24-часовые торги есть, однако он не обязательно исходит от всего рынка", - сказал FT один из институциональных брокеров.

NYSE SEC Robinhood Markets US Treasuries США
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