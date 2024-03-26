Smartavia в 2023 году получила рекордную чистую прибыль в 3,4 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Smartavia в 2023 году нарастила чистую прибыль по РСБУ на 78%, до 3,4 млрд рублей, сказано в ее отчете.

Выручка перевозчика выросла на 45%, до 25,5 млрд рублей, себестоимость продаж - на 29%, до 24 млрд рублей. Валовая прибыль, таким образом, составила 1,5 млрд рублей (+29%).

Существенное влияние на финансовый результат компании оказали прочие доходы в размере более 5 млрд рублей (-29%), прочие расходы в 2,3 млрд рублей (-26%), а также управленческие расходы, которые достигли более 580 млн рублей (+25%).

До того, как стать Smartavia в 2019 году перевозчик много лет работал под брендом "Нордавиа", а до этого - "Аэрофлот-Норд". Компания была создана в 2004 году на базе "Архангельских воздушных линий", одним из учредителей с долей 51% был "Аэрофлот".

Прошлогодняя чистая прибыль стала рекордной за все годы работы перевозчика, свидетельствует отчетность компании, которую проанализировал "Интерфакс". Предыдущий максимум был достигнут в 2022 году (1,9 млрд рублей), до этого - в 2016 году (1,7 млрд рублей). Наихудший финансовый результат компании был зафиксирован в 2014 году: чистый убыток составил 6,3 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании на конец 2023 года составили 532 млн рублей, что на 19% больше, чем на конец предыдущего года. Краткосрочные обязательства были на уровне 10,8 млрд рублей (+90%), при этом большую их часть занимала кредиторская задолженность в размере 10,7 млрд рублей (+90%). Вместе с тем у компании, как и год назад, отсутствовали заемные средства.

В 2023 году Smartavia нарастила перевозки на 17%, до 3,8 млн человек. По итогам 2022 года компания занимала по этому показателю восьмую строчку среди других российских авиакомпаний (данными за 2023 год "Интерфакс" не располагает). Несмотря на влияние антироссийских санкций, в 2024 году компания планирует сохранить объем перевозок на уровне 2023-го, сказано в отчете.

Smartavia - частная российская авиакомпания (на конец 2023 года бенефициаром числилась Нина Кузнецова), базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Парк компании, по данным ее сайта, сформирован из 11 Boeing 737 и 2 Airbus A320.