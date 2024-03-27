ВТБ ждет прибыли в I кв. свыше 100 млрд руб и готовит продажу части заблокированных активов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам первого квартала превысит 100 млрд рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Банк в среду опубликовал результаты за январь-февраль: его чистая прибыль за два месяца составила 61,3 млрд рублей, что на треть ниже прибыли за аналогичный период 2023 года.

"С чистой прибылью 61,3 млрд рублей мы, по нашему мнению, гарантированно превысим 100 млрд чистой прибыли по итогам первого квартала. На сколько превысим, покажет ближайшее время", - заявил Пьянов.

ВТБ планирует заработать в 2024 году чистую прибыль на уровне 435 млрд рублей, из которых около 100 млрд рублей может принести работа с заблокированными активами. Объем таких активов у ВТБ на конец 2023 года оценивался в 900 млрд рублей.

Банк разработал четыре стратегии работы с заблокированными активами. Первая стратегия - перевод части заблокированных активов и обязательств ВТБ и "Открытия" на баланс специально созданных структур в рамках закона №292-ФЗ. Вторая стратегия - судебные процедуры в отношении "дочек" ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк в 2022 году потерял контроль. Третья стратегия - сделка с другим банком, у которого в отличие от ВТБ большой объем заблокированных обязательств, но недостаток заблокированных активов. Детали четвертой стратегии банк не раскрывал.

Пьянов сообщил, что банк в апреле планирует продать часть заблокированных активов стороннему лицу в рамках реализации третьей стратегии. По его словам, в периметр сделки войдут активы на несколько десятков миллиардов рублей.

"По сути, с большой вероятностью, до конца апреля мы завершим и представим вам параметры одной из стратегий, которая называлась "сторонний контрагент". Мы находимся сейчас в финализации этой истории. В зависимости от того, в какой период апреля мы это закончим, законтрактуемся и рассчитаемся, это будет либо закрытие второго квартала, если это будет поздний апрель, либо, может, даже первого квартала, если это будет ранний апрель. Это определит, на сколько тогда мы превысим цель в 100 млрд прибыли по итогам первого квартала, она пока не включает этот компонент. Мы в любом случае 100+ сделаем, а размер прибыли будет зависеть от периода завершения этой сделки", - сказал топ-менеджер.

Пьянов также допустил аналогичные сделки с другими контрагентами в течение года. "Мы не исключаем, именно поэтому выделение собственных активов (на баланс отдельной компании - ИФ) в том числе переносим на конец 2024 года с тем, чтобы по возможности найти какого-то нового контрагента в силу того, что у нас 900 млрд заблокированных активов", - заявил он.