Выпуск легковых машин в России за 2 месяца взлетел на "низкой базе" в 1,8 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в январе-феврале 2024 года взлетело на низкой прошлогодней базе на 78%, до 99 тысячи штук; грузовиков - на 53,1%, до 28,2 тысячи, сообщил Росстат.

Абсолютных показателей за февраль Росстат не приводит, но отмечает, что производство легковых автомобилей в прошлом месяце выросло к февралю 2023 года на 70,1%, к январю 2024 года - на 35,3%; грузовиков - выросло на 21% и 19% соответственно. Росстат сообщал, что за январь этого года российские автопроизводители выпустили 42,1 тысячи легковых и 12,9 тысячи грузовых машин. Исходя из этих данных, в феврале объем производства легковых авто был на уровне порядка 57 тысяч штук, грузовиков - более 15 тысяч штук.

По данным Росстата, выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в феврале увеличился в годовом выражении на 31,5%, к январю - на 38,4%. За январь-февраль 2024 года их было произведено 2,4 тысячи штук (+49,6%).

Двигателей внутреннего сгорания за февраль в стране выпустили на 21,3% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 28,7% больше, чем за январь. За два месяца их выпуск вырос на 27,9%, до 33,3 тысячи шт.

Кузовов для автотранспортных средств в прошлом месяце произведено на 36,3% больше г/г, к январю - +32,7%. В январе-феврале 2024 года в России их было выпущено 6,4 тысячи штук (+37,5%).

Как сообщал ранее Минпромторг, за январь-февраль 2024 года в стране было реализовано 183,3 тысячи новых легковых машин (+73%) и более 17,5 тысячи грузовиков (+16%).