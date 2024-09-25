Сальдированная прибыль розничной торговли в январе-июле увеличилась на 34,1%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России сальдированная прибыль организаций розничной торговли в январе-июле 2024 года выросла на 34,1% - до 657,5 млрд рублей, сообщил Росстат.

По итогам отчетного периода оптовая торговля сократила сальдированную прибыль на 38,2%, до 835,6 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций розничной торговли в стране за 7 месяцев составила 71,3%, убыточных - 28,7%.

В оптовой торговле доля прибыльных организаций составила 83,7%, убыточных - 16,3%.