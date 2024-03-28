Глава ЦБ Италии заявил, что время для снижения ставок в еврозоне приближается

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в еврозоне стремительно замедляются, и момент для снижения процентных ставок становится все ближе, заявил в четверг член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.

"Ограничительная денежно-кредитная политика ЕЦБ давит на спрос и содействует снижению инфляции наряду с падением цен на энергоносители, - отметил он в ходе выступления в Риме. - Риски для ценовой стабильности ослабли, и вскоре наступят условия для смягчения ДКП".

Рынок в целом ожидает, что ЕЦБ начнет снижать ставки в июне.

Панетта также сказал, что в 2023 году ЦБ Италии зафиксировал прибыль в размере 800 млн евро.