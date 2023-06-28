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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Фабио Панетта из ЕЦБ возглавит Банк Италии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство Италии назначило члена исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетту новым главой центробанка страны, пишет MarketWatch.

Он сменит на этом посту Иньяцио Виско, срок полномочий которого закончится 1 ноября. Виско руководит Банком Италии с 2011 года.

В результате Панетта уйдет из исполнительного совета, главного руководящего органа ЕЦБ. С его уходом совет потеряет "единственного явного "голубя" в денежно-кредитной политике", отметил Карстен Бжески из ING.

Панетта несколько десятилетий работал в Банке Италии, в том числе на посту заместителя председателя. Он перешел в ЕЦБ в 2020 году.

ЕЦБ Банк Италии Италия Фабио Панетта
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