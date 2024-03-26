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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:04

Совкомбанк и Хоум банк спишут кредиты пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк и ХКФ банк (работает под брендом Хоум банк) готовы единоразово списать все кредиты жителям приграничных территорий РФ, пострадавших от украинских обстрелов, говорится в сообщении Совкомбанка.

"В продолжение политики поддержки клиентов после трагедии 22 марта 2024 года Совкомбанк и Хоум банк приняли решение списать задолженность по кредитам своих клиентов, погибших и получивших тяжелые ранения в результате артобстрелов и атак БПЛА. Данная поддержка распространяется на ближайших родственников: родители, супруги, дети, которые проживают совместно с клиентом", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что решение будет приниматься на основании официальных опубликованных списков, а при их отсутствии – на основании документов, представленных самими клиентами или их родственниками.

Заявления на списание могут быть поданы до 30 апреля текущего года.

С Украиной граничат Белгородская, Брянская и Курская области. Территории российских регионов подвергаются обстрелам ВСУ. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

Совкомбанк Хоум банк ХКФ банк
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