"Росатом" не планирует оферту миноритариям FESCO

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" не планирует оферту миноритариям FESCO, передаваемая госдоля (около 92,5%) госкорпорацию устраивает, сообщил в пятницу журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Указ президента о передаче "Росатому" доли в FESCO был подписан в ноябре 2023 года. Госкорпорация получит около 92,5%, соответственно, у миноритариев будет около 7,5%.

"Мы не видим смысла покупки акций, которые есть у акционеров, у которых они остались, и если акционеры не захотят сами инициативно нам их продать, мы инициировать это процесс не будем. Нам вполне достаточно будет той доли, которая будет передана по линии государства", - сказал Лихачев.

"На сегодняшний день идет переосмысление стратегии FESCO и вписывание ее в те стратегические задачи, которые есть у госкорпорации "Росатом". Это в первую очередь развитие Севморпути", - подчеркнул глава "Росатома".

Отвечая на вопрос, не планирует ли "Росатом" привлечь в FESCO в качестве партнера арабского логистического оператора DP World, Лихачев сказал: "Мы с DP World много чего обсуждаем. Но самая главная наша задача с арабскими партнерами - сложить альянс по развитию транзита на СМП. Задача - не купить или продать что-то нашим арабским партнерам, а ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌сделать большую долгосрочную программу участия DP World в развитии СМП в части, в первую очередь, транзитных контейнерных перевозок".

Президент Владимир Путин 8 ноября подписал указ о передаче "Росатому" акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) в качестве имущественного взноса государства. Хамовнический суд Москвы в январе 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову (пакет акций 32,5%), его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (VMTP), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.