"Победа" в 2023 году получила рекордную чистую прибыль в 21,3 млрд рублей
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в 2023 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 42%, до 21,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба перевозчика.
Показатель стал максимальным за все время работы компании, начавшей летать в 2014 году. Предыдущий максимум - 15 млрд рублей - был достигнут в 2022 году. Он был обеспечен прочими доходами, которые составили около 47 млрд руб., включая 15,1 млрд руб. - от госсубсидирования.
Чистая прибыль за 2023 также "полностью сформирована дополнительными доходами в размере 21,278 млрд руб. за счет успешного страхового урегулирования обязательств по 12 воздушным судам", пояснили в пресс-службе.
"В соответствии с утвержденной инвестиционной программой, основную часть свободных средств авиакомпания направит на поддержание летной годности воздушных судов. По итогам 2022 года всю чистую прибыль в размере 15,017 млрд руб., включающую среди прочего значительное влияние неденежной положительной переоценки лизинговых обязательств, авиакомпания направила на страховое урегулирование обязательств по воздушным судам", - отметили в компании.
Выручка "Победы" выросла на 57%, до 92,4 млрд руб., себестоимость продаж - на 28%, до 84,7 млрд руб.
Ключевые показатели по РСБУ за 12 месяцев 2023 года
|Млн руб.
|12M 2022
|12M 2023
|Изменение
|Выручка
|58 673
|92 354
|57,4%
|Себестоимость продаж
|-66 197
|-84 721
|28,0%
|Валовая прибыль / (убыток)
|-7 524
|7 633
|-
|Прибыль / (убыток) от продаж
|-9 850
|4 859
|-
|Чистая прибыль / (убыток)
|15 017
|21 323
|42,0%
В 2023 году "Победа" перевезла 13 млн пассажиров, увеличив показатель на 11,5% к 2022 году. Пассажирооборот составил 26 млрд пассажиро-километров (+15,8%), занятость кресел составила 94,4% (+0,7 п.п.).
"Победа" - низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Парк перевозчика состоит из 42 Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.