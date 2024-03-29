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"Победа" в 2023 году получила рекордную чистую прибыль в 21,3 млрд рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в 2023 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 42%, до 21,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба перевозчика.

Показатель стал максимальным за все время работы компании, начавшей летать в 2014 году. Предыдущий максимум - 15 млрд рублей - был достигнут в 2022 году. Он был обеспечен прочими доходами, которые составили около 47 млрд руб., включая 15,1 млрд руб. - от госсубсидирования.

Чистая прибыль за 2023 также "полностью сформирована дополнительными доходами в размере 21,278 млрд руб. за счет успешного страхового урегулирования обязательств по 12 воздушным судам", пояснили в пресс-службе.

"В соответствии с утвержденной инвестиционной программой, основную часть свободных средств авиакомпания направит на поддержание летной годности воздушных судов. По итогам 2022 года всю чистую прибыль в размере 15,017 млрд руб., включающую среди прочего значительное влияние неденежной положительной переоценки лизинговых обязательств, авиакомпания направила на страховое урегулирование обязательств по воздушным судам", - отметили в компании.

Выручка "Победы" выросла на 57%, до 92,4 млрд руб., себестоимость продаж - на 28%, до 84,7 млрд руб.

Ключевые показатели по РСБУ за 12 месяцев 2023 года

Млн руб. 12M 2022 12M 2023 Изменение
Выручка 58 673 92 354 57,4%
Себестоимость продаж -66 197 -84 721 28,0%
Валовая прибыль / (убыток) -7 524 7 633 -
Прибыль / (убыток) от продаж -9 850 4 859 -
Чистая прибыль / (убыток) 15 017 21 323 42,0%

В 2023 году "Победа" перевезла 13 млн пассажиров, увеличив показатель на 11,5% к 2022 году. Пассажирооборот составил 26 млрд пассажиро-километров (+15,8%), занятость кресел составила 94,4% (+0,7 п.п.).

"Победа" - низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Парк перевозчика состоит из 42 Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.

Аэрофлот Победа
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